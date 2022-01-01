Директория на компаниите
Airtel India
Airtel India Заплати

Заплатата в Airtel India варира от $3,631 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $113,207 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Airtel India. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продуктов мениджър
Median $42K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $113K

Специалист по данни
Median $36.8K
Бизнес анализатор
Median $21.3K
Бизнес развитие
$45.5K
Анализатор на данни
$35.2K
Финансов анализатор
$7.5K
Човешки ресурси
$16.4K
Информационен технолог (ИТ)
$4.4K
Маркетинг
$56.1K
Маркетингови операции
$3.6K
Продуктов дизайнер
Median $29K
Мениджър на продуктовия дизайн
$67.8K
Проектен мениджър
$34.2K
Продажби
$14.7K
Анализатор по киберсигурност
$12K
Архитект на решения
$49.4K

Архитект на данни

Общо възнаграждения
$25.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Airtel India е Мениджър на софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $113,207. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Airtel India е $31,578.

