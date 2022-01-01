Директория на компаниите
BT
Работите ли тук? Заявете вашата компания

BT Заплати

Диапазонът на заплатите на BT варира от $7,650 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $256,275 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BT. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $20.3K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Информационен технолог (ИТ)
Median $43.6K
Ръководител на кабинет
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Обслужване на клиенти
$29.2K
Анализатор на данни
$7.7K
Ръководител на експерти по данни
$47.8K
Експерт по данни
$17.5K
Финансов анализатор
$88.3K
Хардуерен инженер
$119K
Човешки ресурси
$48.4K
Правен отдел
$184K
Маркетинг
$107K
Продуктов дизайнер
$42.7K
Продуктов мениджър
$73.2K
Ръководител на програма
$113K
Ръководител на проект
$9.4K
Продажби
$256K
Анализатор по киберсигурност
$80.1K
Ръководител софтуерно инженерство
$61K
Архитект на решения
$52.3K

Архитект на данни

Технически ръководител на програма
$74.2K
Технически писар
$10.9K
UX изследовател
$81.5K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BT, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $256,275. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BT, е $61,004.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за BT

Свързани компании

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси