MTS Заплати

Диапазонът на заплатите на MTS варира от $13,866 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $83,421 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на MTS. Последна актуализация: 8/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS инженер

Фронтенд софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Бекенд софтуерен инженер

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

DevOps инженер

Експерт по данни
Median $35K
Бизнес анализатор
Median $30.6K

Анализатор на данни
Median $14.7K
Продуктов дизайнер
Median $30.4K
Продуктов мениджър
Median $48.4K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $66.7K
Ръководител на проект
Median $13.9K
Ръководител на експерти по данни
Median $83.4K
Административен асистент
$81.1K
Финансов анализатор
$18.7K
Човешки ресурси
$16.6K
Информационен технолог (ИТ)
$57.3K
Консултант по управление
$47.6K
Маркетинг
$27.3K
Ръководител продуктов дизайн
$68.3K
Архитект на решения
$61.9K
Технически ръководител на програма
$44.5K
ЧЗВ

The highest paying role reported at MTS is Ръководител на експерти по данни with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

