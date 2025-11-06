يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Seattle Area في Zoom من $149K لكل year لمستوى ZP1 إلى $386K لكل year لمستوى ZP4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Seattle Area الوسطية yearياً $274K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Zoom. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Zoom، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
