Zoom الرواتب

تتراوح رواتب Zoom من $30,602 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عالم بيانات في الحد الأدنى إلى $487,550 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zoom. آخر تحديث: 9/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

عالم أبحاث

مدير منتج
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
مصمم منتجات
ZP3 $194K
ZP4 $271K

مصمم تجربة المستخدم

موظف توظيف
ZP3 $206K
ZP4 $209K
التسويق
Median $225K

مدير تسويق المنتج

مدير هندسة البرمجيات
Median $310K
المبيعات
Median $200K
محلل أعمال
Median $137K
محلل بيانات
Median $210K
محلل أمن سيبراني
Median $212K
محلل مالي
Median $155K
مدير مشروع
Median $145K
الموارد البشرية
Median $188K
مهندس مبيعات
Median $239K
محاسب
$192K

محاسب تقني

مساعد إداري
$42.2K
مدير العمليات التجارية
$259K
تطوير الأعمال
$488K
التطوير المؤسسي
$189K
خدمة العملاء
$73.7K
عمليات خدمة العملاء
$83.1K
مدير علوم البيانات
$114K
عالم بيانات
$30.6K
مصمم جرافيك
$259K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$131K
القانونية
$296K
عمليات التسويق
$456K
مدير برنامج
$147K
تمكين المبيعات
$143K
مهندس حلول
$223K

مهندس معماري لأمان السحابة

مدير الحساب التقني
$180K
مدير برنامج تقني
$64K
كاتب تقني
$132K
الثقة والأمان
$94.6K
باحث تجربة المستخدم
$211K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Zoom، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zoom هي تطوير الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $487,550. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zoom هو $200,000.

موارد أخرى