Zocdoc الرواتب

تتراوح رواتب Zocdoc من $70,350 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب نجاح العملاء في الحد الأدنى إلى $225,750 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zocdoc. آخر تحديث: 9/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

مهندس برمجيات متكامل

التسويق
Median $200K
مدير هندسة البرمجيات
Median $226K

عالم بيانات
Median $168K
نجاح العملاء
$70.4K
مصمم منتجات
$201K
مدير منتج
$173K
مدير مشروع
$136K
موظف توظيف
$142K
المبيعات
$109K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Zocdoc، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zocdoc هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $225,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zocdoc هو $168,000.

