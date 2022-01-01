دليل الشركات
Collective Health
Collective Health الرواتب

تتراوح رواتب Collective Health من $65,325 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $502,500 لمنصب المبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Collective Health. آخر تحديث: 10/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $195K
مدير منتج
Median $138K
مدير هندسة البرمجيات
Median $250K

مدير العمليات التجارية
$97.5K
محلل أعمال
$65.3K
محلل بيانات
$88.4K
عالم بيانات
$124K
محلل مالي
$149K
مصمم منتجات
$170K
المبيعات
$503K
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Collective Health، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Collective Health is المبيعات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collective Health is $143,625.

الوظائف المميزة

موارد أخرى