Yardi
  الرواتب
  مدير برامج تقنية

  جميع رواتب مدير برامج تقنية

Yardi مدير برامج تقنية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in Canada في Yardi من CA$123K إلى CA$175K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yardi. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$102K - $119K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$88.8K$102K$119K$127K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

عرض الكل الرواتب

ما هي المستويات المهنية في Yardi?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Yardi in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$175,445. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yardi لوظيفة مدير برامج تقنية in Canada هو CA$122,961.

موارد أخرى

