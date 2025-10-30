دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في XPENG Motors 小鹏汽车 $300K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في XPENG Motors 小鹏汽车. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
إجمالي سنوي
$300K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$100K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في XPENG Motors 小鹏汽车?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في XPENG Motors 小鹏汽车، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في XPENG Motors 小鹏汽车 in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $430,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في XPENG Motors 小鹏汽车 لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $280,000.

