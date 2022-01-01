دليل الشركات
Chewy
Chewy الرواتب

تتراوح رواتب Chewy من $41,392 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $557,200 لمنصب مدير علوم البيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Chewy. آخر تحديث: 11/18/2025

مهندس برمجيات
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ذكاء الأعمال

عالم أبحاث

عالم بيانات
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
مدير منتجات
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

مدير هندسة البرمجيات
Software Development Manager $304K
Director $519K
مصمم منتجات
Median $170K

مصمم تجربة المستخدم

محلل مالي
Median $140K
مدير برامج
Median $219K
مدير برامج تقنية
Median $260K
محلل أعمال
Median $170K
تسويق
Median $296K
مدير مشاريع
Median $202K
محلل بيانات
Median $157K
مدير عمليات الأعمال
Median $128K
موارد بشرية
Median $200K
عمليات التسويق
Median $61.3K
تقني معلومات
Median $230K
عمليات الأعمال
$112K
تطوير الأعمال
$487K
خدمة العملاء
$41.4K
مدير علوم البيانات
$557K
مدير تصميم المنتجات
$201K
مسؤول توظيف
Median $172K
مبيعات
$145K
مهندس حلول
$251K

مهندس البيانات المعماري

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Chewy، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Chewy هي مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $557,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chewy هو $204,651.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Chewy

