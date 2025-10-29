دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Xometry $190K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Xometry. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
إجمالي سنوي
$190K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$180K
Stock (/yr)
$10K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
18 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Xometry in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $379,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Xometry لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $197,750.

