أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Xometry in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $306,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.