أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Xero in New Zealand تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NZ$185,778. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.