Ciena
Ciena الرواتب

تتراوح رواتب Ciena من $33,419 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $275,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ciena. آخر تحديث: 10/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

Embedded Systems Software Engineer

مهندس أجهزة
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

مهندس بصري
Median $83.1K

مدير هندسة البرمجيات
Median $275K
محلل أعمال
$86.7K
خدمة العملاء
$87.3K
مدير علوم البيانات
$139K
عالم بيانات
$78.9K
استشاري إداري
$180K
التسويق
$252K
مهندس ميكانيكي
$66.8K
مصمم منتجات
$101K
المبيعات
Median $116K
مهندس مبيعات
$150K
مهندس حلول
$110K
مدير برنامج تقني
$95.8K
كاتب تقني
$33.4K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ciena، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

