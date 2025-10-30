دليل الشركات
X-Team
X-Team مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Brazil الوسطية في X-Team R$542K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في X-Team. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
X-Team
Software Engineer
إجمالي سنوي
R$542K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
R$528K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$13.8K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في X-Team?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في X-Team in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$620,663. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في X-Team لوظيفة مهندس برمجيات in Brazil هو R$543,425.

