أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في X-Team in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$620,663. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.