Workday مستثمر رؤوس أموال مخاطرة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in Ireland في Workday من €90K إلى €131K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Workday. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€103K - €118K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€90K€103K€118K€131K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Workday، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة في Workday in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €131,040. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Workday لوظيفة مستثمر رؤوس أموال مخاطرة in Ireland هو €89,951.

