Waymo الرواتب

تتراوح رواتب Waymo من $59,623 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأدنى إلى $950,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Waymo. آخر تحديث: 8/27/2025

$160K

مهندس برمجيات
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس أنظمة

عالم أبحاث

مدير برنامج تقني
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
عالم بيانات
L4 $255K
L5 $339K

مهندس أجهزة
L5 $394K
L6 $479K
مدير منتج
Median $418K
مدير هندسة البرمجيات
Median $950K
مدير برنامج
Median $194K
الموارد البشرية
Median $145K
موظف توظيف
Median $173K
مهندس ميكانيكي
Median $378K
محاسب
$98K

محاسب تقني

مدير العمليات التجارية
$358K
محلل أعمال
$392K
تطوير الأعمال
$510K
مدير علوم البيانات
$390K
محلل مالي
$265K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$59.6K
عمليات التسويق
$209K
مصمم منتجات
$118K
مدير مشروع
$543K
باحث تجربة المستخدم
$125K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
WMU

في Waymo، WMUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

WMUs are Waymo's version of RSUs

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Waymo هي مدير هندسة البرمجيات بتعويض إجمالي سنوي قدره $950,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Waymo هو $338,893.

