Tango
Tango الرواتب

تتراوح رواتب Tango من $42,210 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $92,852 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Tango. آخر تحديث: 10/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $86.4K
محلل بيانات
$66.1K
عالم بيانات
$51.7K

عمليات التسويق
$90.1K
مصمم منتجات
$42.2K
مدير منتج
$92.9K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tango، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Tango هي مدير منتج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $92,852. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tango هو $76,265.

موارد أخرى