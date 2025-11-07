دليل الشركات
SOTI
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

Associate Software Engineer

المستويات في SOTI

مقارنة المستويات
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer I
  3. Software Engineer II
    4. عرض 3 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
CA$54,515
الراتب الأساسي
CA$76,048
منح الأسهم ()
CA$0
المكافآت
CA$0
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ SOTI

الشركات ذات الصلة

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Genetec
  • Trapeze Group
  • BlueDot
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى