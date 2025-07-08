دليل الشركات
BlueDot
BlueDot الرواتب

تتراوح رواتب BlueDot من $64,974 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل مالي في الحد الأدنى إلى $112,110 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BlueDot. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

عالم بيانات
$79.1K
محلل مالي
$65K
مصمم منتجات
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

مدير منتج
$112K
مهندس برمجيات
$109K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في BlueDot هي مدير منتج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $112,110. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في BlueDot هو $88,271.

