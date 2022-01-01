دليل الشركات
Shipt الرواتب

تتراوح رواتب Shipt من $41,078 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $362,875 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shipt. آخر تحديث: 9/18/2025

$160K

مهندس برمجيات
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

عالم بيانات
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
مدير منتج
Median $147K

مصمم منتجات
Median $110K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
Median $195K
محاسب
$128K
محلل أعمال
$76.9K
خدمة العملاء
$41.1K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $88.2K
مدير تصميم المنتجات
$201K
مدير برنامج
$167K
محلل أمن سيبراني
Median $170K
مهندس حلول
$99.1K
مدير برنامج تقني
$121K
باحث تجربة المستخدم
$162K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Shipt هي عالم بيانات at the L5 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $362,875. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Shipt هو $152,898.

