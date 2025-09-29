دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشروع in United States في ServiceTitan من $92.1K إلى $129K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceTitan. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$99.9K - $121K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$92.1K$99.9K$121K$129K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ServiceTitan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای مدير مشروع در ServiceTitan in United States برابر کل دستمزد سالانه $128,760 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ServiceTitan برای نقش مدير مشروع in United States برابر $92,130 است.

