Angi الرواتب

تتراوح رواتب Angi من $49,750 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $280,812 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Angi. آخر تحديث: 8/29/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $195K
مدير هندسة البرمجيات
L3 $274K
L4 $281K

عالم بيانات
Median $207K
مصمم منتجات
Median $138K
موظف توظيف
Median $130K
مساعد إداري
$112K
محلل أعمال
$167K
محلل مالي
$169K
الموارد البشرية
$130K
التسويق
$78.6K
المبيعات
$49.8K
باحث تجربة المستخدم
$184K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Angi، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Angi هي مدير هندسة البرمجيات at the L4 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $280,812. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Angi هو $169,150.

