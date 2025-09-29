دليل الشركات
ServiceTitan
ServiceTitan مدير برنامج الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برنامج in United States في ServiceTitan من $174K إلى $238K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceTitan. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$187K - $226K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$174K$187K$226K$238K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ServiceTitan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير برنامج at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $238,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the مدير برنامج role in United States is $174,463.

