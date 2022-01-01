دليل الشركات
Replicated الرواتب

تتراوح رواتب Replicated من $170,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $245,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Replicated. آخر تحديث: 10/24/2025

مهندس برمجيات
Median $170K
مهندس مبيعات
$216K
مدير هندسة البرمجيات
$245K

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Replicated، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (1.04% في كل فترة)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (1.04% في كل فترة)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (1.04% في كل فترة)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Replicated هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $245,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Replicated هو $215,761.

