أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Remitly in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $393,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.