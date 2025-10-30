دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Remitly من $85.7K إلى $117K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Remitly. آخر تحديث: 10/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$92.8K - $110K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$85.7K$92.8K$110K$117K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Remitly، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Remitly تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $117,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Remitly لوظيفة تقني معلومات هو $85,680.

