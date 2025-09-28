دليل الشركات
RealPage
RealPage مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في RealPage $274K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في RealPage. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
RealPage
Software Engineering Manager
Seattle, WA
إجمالي سنوي
$274K
المستوى
E11
الراتب الأساسي
$209K
Stock (/yr)
$45K
مكافأة
$20K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في RealPage?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un مدير هندسة البرمجيات la RealPage in United States ajunge la o compensație totală anuală de $327,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RealPage pentru rolul de مدير هندسة البرمجيات in United States este $239,000.

