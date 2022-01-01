دليل الشركات
Ansys
Ansys الرواتب

نطاق رواتب Ansys يتراوح من $22,287 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $190,000 لـ مهندس عتاد في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Ansys. آخر تحديث: 8/21/2025

$160K

مهندس برمجيات
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
مهندس ميكانيكي
P2 $110K
P3 $164K
مهندس عتاد
Median $190K

خدمة العملاء
$63.4K
مهندس كهربائي
$174K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$131K
التسويق
$124K
عمليات التسويق
$113K
مهندس بصريات
$62.3K
مدير المنتج
$131K
مدير المشاريع
$179K
مُوظِّف
$107K
المبيعات
$133K
مهندس مبيعات
$39.3K
مدير البرامج التقنية
$123K
كاتب تقني
$87.1K
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Ansys، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوي)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Ansys is مهندس عتاد with a yearly total compensation of $190,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansys is $111,360.

