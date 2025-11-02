دليل الشركات
Pandora
Pandora محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Panama في Pandora من PAB 39.5K إلى PAB 55.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Pandora in Panama تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PAB 55,252. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pandora لوظيفة محلل بيانات in Panama هو PAB 39,534.

