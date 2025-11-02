يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Panama في Pandora من PAB 39.5K إلى PAB 55.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Pandora. آخر تحديث: 11/2/2025
متوسط إجمالي التعويضات
ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Pandora، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)