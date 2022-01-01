دليل الشركات
Grubhub الرواتب

نطاق رواتب Grubhub يتراوح من $19,632 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مصمم المنتج في الطرف الأدنى إلى $320,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Grubhub. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس موثوقية الموقع

مدير المنتج
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
مدير هندسة البرمجيات
Median $320K

عالم البيانات
Median $150K
محلل أعمال
Median $95K
محلل بيانات
Median $140K
مدير علوم البيانات
Median $185K
محاسب
$126K
عمليات الأعمال
$296K
مدير عمليات الأعمال
$125K
محلل مالي
$87.6K
الموارد البشرية
$74.6K
التسويق
$51K
عمليات التسويق
$103K
مدير الشركاء
$115K
مصمم المنتج
$19.6K
مدير البرامج
$160K
مُوظِّف
$101K
المبيعات
$128K
مهندس حلول
$85.6K

مهندس معماري بيانات

مدير البرامج التقنية
$101K
باحث تجربة المستخدم
$98K
جدول الاستحقاق

40%

سنة 1

30%

سنة 2

15%

سنة 3

15%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Grubhub، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 40% يستحق في 1st-سنة (40.00% سنوي)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (7.50% ربع سنوي)

  • 15% يستحق في 3rd-سنة (3.75% ربع سنوي)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (3.75% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Grubhub، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

