Notion الرواتب

تتراوح رواتب Notion من $69,964 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الموارد البشرية في الحد الأدنى إلى $531,500 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Notion. آخر تحديث: 10/23/2025

مهندس برمجيات
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
Median $186K
مصمم منتجات
Median $440K

مدير منتج
Median $395K
المبيعات
Median $230K
محاسب
$90.5K
مدير العمليات التجارية
$226K
محلل أعمال
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
الموارد البشرية
$70K
التسويق
$175K
مدير برنامج
$187K
موظف توظيف
$209K
مدير هندسة البرمجيات
$128K
إجمالي المكافآت
$186K
باحث تجربة المستخدم
$170K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Notion، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

10 years post-termination exercise window.

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Notion هي مهندس برمجيات at the L4 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $531,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Notion هو $202,475.

