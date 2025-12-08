دليل الشركات
MindTickle عمليات الإيرادات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الإيرادات في MindTickle من ₹1.21M إلى ₹1.66M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في MindTickle. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$14.9K - $17.7K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$13.8K$14.9K$17.7K$18.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في MindTickle، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الإيرادات في MindTickle تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,656,174. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MindTickle لوظيفة عمليات الإيرادات هو ₹1,209,727.

