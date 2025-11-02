يبلغ مجموع تعويض مدير هندسة البرمجيات in Japan في Mercari ¥32.71M لكل year لمستوى MG6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Japan الوسطية yearياً ¥16.36M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)