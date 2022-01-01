دليل الشركات
CoStar Group
CoStar Group الرواتب

تتراوح رواتب CoStar Group من $60,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $241,200 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في CoStar Group. آخر تحديث: 10/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ديف أوبس

عالم بيانات
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

مصمم منتجات
Median $105K

مصمم تجربة المستخدم

مدير منتج
Median $130K
خدمة العملاء
Median $60K
التسويق
Median $82K
محلل أعمال
$197K
تطوير الأعمال
$134K
محلل بيانات
$144K
محلل مالي
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
عمليات التسويق
$61.6K
المبيعات
$149K
مدير هندسة البرمجيات
Median $230K
مدير برنامج تقني
$241K
رأسمالي مخاطر
$114K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في CoStar Group، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في CoStar Group هي مدير برنامج تقني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $241,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CoStar Group هو $132,000.

الوظائف المميزة

