Mercari
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Mercari مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Japan في Mercari من ¥7.47M لكل year لمستوى MG1 إلى ¥14.2M لكل year لمستوى MG4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Japan الوسطية yearياً ¥12.22M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG1
(المستوى المبتدئ)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التعلم الآلي

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Mercari in Japan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ¥16,765,390. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mercari لوظيفة مهندس برمجيات in Japan هو ¥9,775,247.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Mercari

موارد أخرى