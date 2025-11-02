يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Japan في Mercari من ¥7.47M لكل year لمستوى MG1 إلى ¥14.2M لكل year لمستوى MG4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Japan الوسطية yearياً ¥12.22M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mercari. آخر تحديث: 11/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Mercari، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)
