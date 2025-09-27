دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض Cybersecurity Analyst الوسطية في ManTech $130K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ManTech. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ManTech
Information System Security Officer
Chantilly, VA
إجمالي سنوي
$130K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst في ManTech تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $220,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ManTech لوظيفة jobFamilies.Cybersecurity Analyst هو $130,000.

