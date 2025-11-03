دليل الشركات
يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United States في Lumentum $166K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $163K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lumentum. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lumentum، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Lumentum in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $236,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lumentum لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $153,000.

