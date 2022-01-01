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Jamf
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Jamf الرواتب

نطاق رواتب Jamf يتراوح من $19,058 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف الأدنى إلى $201,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Jamf. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $139K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير هندسة البرمجيات
Median $201K
محاسب
$68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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تطوير الأعمال
$143K
خدمة العملاء
$81.7K
محلل بيانات
$107K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$19.1K
مصمم المنتج
$75.4K
مدير المنتج
$63.3K
المبيعات
$36K
مهندس مبيعات
$97.5K
محلل أمن المعلومات
$141K
مهندس حلول
$70.4K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Jamf، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Jamf هو مدير هندسة البرمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Jamf هو $81,698.

وظائف مميزة

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