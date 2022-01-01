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القيمة الإجمالية المقدرة: $450
تأمين وصحة وعافية
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Insurance
Employee Assistance Program
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Life Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Gym On-Site
$300
المنزل
Remote Work
Housing Stipend
مالي وتقاعد
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
امتيازات وخصومات
Tuition Reimbursement
نقل
Transport allowance
أخرى
Volunteer Time Off
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Jamf المزايا والامتيازات
ميزة
الوصف
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Gym On-Site
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Housing Stipend
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
وظائف مميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Jamf
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