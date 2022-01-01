دليل الشركات
Ingram Micro
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Ingram Micro الرواتب

نطاق رواتب Ingram Micro يتراوح من $10,091 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $264,924 لـ مهندس حلول في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Ingram Micro. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $10.1K
مصمم المنتج
Median $168K

مصمم تجربة المستخدم

عالم البيانات
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
محلل أعمال
$186K
محلل مالي
$127K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$146K
التسويق
$101K
مدير المنتج
$83.6K
مدير المشاريع
$119K
المبيعات
$72.5K
مهندس مبيعات
$20.7K
مدير هندسة البرمجيات
$81K
مهندس حلول
$265K
مدير البرامج التقنية
$176K
باحث تجربة المستخدم
$77.4K
مستثمر مخاطر
$66.7K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Ingram Micro is مهندس حلول at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ingram Micro

شركات ذات صلة

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى