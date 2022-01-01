دليل الشركات
Domo
Domo الرواتب

تتراوح رواتب Domo من $22,928 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم جرافيك في الحد الأدنى إلى $183,000 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Domo. آخر تحديث: 10/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $155K
مصمم منتجات
Median $115K

مصمم تجربة المستخدم

مدير منتج
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

التسويق
Median $183K
مساعد إداري
$44.8K
عالم بيانات
$125K
مصمم جرافيك
$22.9K
موظف توظيف
$141K
المبيعات
$163K
مدير هندسة البرمجيات
$159K
مدير برنامج تقني
$77.4K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Domo، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Domo هي مدير منتج بتعويض إجمالي سنوي قدره $183,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Domo هو $140,700.

