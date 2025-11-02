دليل الشركات
Impossible Foods
  مهندس كيميائي
  • مهندس كيميائي

  • جميع رواتب مهندس كيميائي

Impossible Foods مهندس كيميائي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس كيميائي in United States في Impossible Foods من $177K إلى $259K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Impossible Foods. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$204K - $232K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$177K$204K$232K$259K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Impossible Foods، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كيميائي في Impossible Foods in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $258,538. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Impossible Foods لوظيفة مهندس كيميائي in United States هو $177,471.

