يتراوح تعويض مهندس أجهزة in United States في IMC من $243K لكل year لمستوى L1 إلى $335K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $245K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMC. آخر تحديث: 12/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
