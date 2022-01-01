دليل الشركات
GoPro
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

GoPro الرواتب

تتراوح رواتب GoPro من $72,563 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $291,450 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في GoPro. آخر تحديث: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
Median $72.6K
تطوير الأعمال
$291K
عالم بيانات
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
مهندس أجهزة
$97.8K
مهندس ميكانيكي
$187K
مصمم منتجات
$189K
مدير منتجات
$114K
مدير مشاريع
$111K
مدير برامج تقنية
$230K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في GoPro، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في GoPro هي تطوير الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $291,450. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GoPro هو $139,300.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ GoPro

الشركات ذات الصلة

  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • Fitbit
  • Root Insurance
  • Take-Two Interactive Software
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gopro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.