GoPro الرواتب

تتراوح رواتب GoPro من $72,563 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $291,450 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في GoPro. آخر تحديث: 11/22/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في GoPro، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
