Root Insurance الرواتب

تتراوح رواتب Root Insurance من $76,500 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل بيانات في الحد الأدنى إلى $270,970 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Root Insurance. آخر تحديث: 9/18/2025

$160K

عالم بيانات
Median $120K
مدير منتج
Median $145K
مهندس برمجيات
Median $161K

مدير هندسة البرمجيات
Median $230K
محلل بيانات
$76.5K
مصمم جرافيك
$95.2K
الموارد البشرية
$271K
التسويق
$159K
مهندس ميكانيكي
$86.7K
مصمم منتجات
$133K
موظف توظيف
$86.7K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Root Insurance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

