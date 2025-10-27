يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Genesys من $92.4K لكل year لمستوى L1 إلى $181K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $140K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Genesys. آخر تحديث: 10/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
