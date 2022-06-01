Finder الرواتب

دليل الشركات
تتراوح رواتب Finder من $79,668 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $177,678 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Finder. آخر تحديث: 9/3/2025

$160K

مصمم منتجات
$79.7K
مدير منتج
$120K
مهندس برمجيات
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

مدير هندسة البرمجيات
$178K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Finder هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $177,678. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Finder هو $120,827.

موارد أخرى