Fever
Fever مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in Spain في Fever من €53.3K إلى €77.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Fever. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$69.7K - $81K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$61.5K$69.7K$81K$89.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Fever?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Fever in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €77,289. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Fever لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Spain هو €53,258.

