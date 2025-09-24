دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس حلول in Canada في Ericsson من CA$142K لكل year لمستوى JS6 إلى CA$157K لكل year لمستوى JS7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$158K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ericsson. آخر تحديث: 9/24/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
عرض 2 مستويات أكثر
CA$225K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Ericsson?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس السحابة

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس حلول at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$177,873. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the مهندس حلول role in Canada is CA$158,035.

الشركات ذات الصلة

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

